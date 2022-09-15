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15 Eylül hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 15-19 Eylül İstanbul'da hava durumu...

15.09.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konıusu oldu. Bir süredir bazı illerimizde etkisini gösteren yağış nedeniyle birçok kişi 15 Eylül 2022 Perşembe günü paylaşılan hava durumu tahmin raporu için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 15 Eylül hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde. İşte 15-19 Eylül İstanbul'da hava durumu...

15 Eylül hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 15-19 Eylül İstanbul'da hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 15 Eylül 2022 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 15 Eylül hava nasıl olacak? 15-19 Eylül İstanbul'da hava durumu ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Hava durumu

15 EYLÜL HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK YURT GENELİ HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

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