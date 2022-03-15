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  4. 15 günde resmen yaşlandı! Roman Abramovich'in rotasında İstanbul sürprizi

15 günde resmen yaşlandı! Roman Abramovich'in rotasında İstanbul sürprizi

15.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Rus oligarkların mal varlıklarına da el konuluyor. İngiltere Premier Lig'in önemli kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'i zor günler bekliyor. Abramovich, İstanbul'a geldi. Ünlü iş adamının son hali dikkat çekti.

15 günde resmen yaşlandı! Roman Abramovich'in rotasında İstanbul sürprizi

Roman Abramovich, Perşembe günü İngiliz yaptırım listesine eklenen yedi Rus milyarder arasında yer almıştı. Abramovich, kendisine ait jeti İstanbul'a havalanmadan önce Ben Gurion uluslararası havaalanının VIP salonunda görüntülendi.

Rus milyarderin özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalandı ve İstanbul'a geldi. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden özel jeti, 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na indi.

SAVAŞTAN SONRA RESMEN YAŞLANDI

abramovic

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan araç, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti. Abramovich ise en son Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldü.
Oligarkın iki süper yatı, My Solaris ve Eclips in de İsrail'e doğru yola çıkabileceği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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