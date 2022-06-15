Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları her hafta üç defa açıklanıyor. Sonuçlar, haftanın belli günlerinde ve akşam saatlerinde belli oluyor. Peki 15 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. İşte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca Çılgın Sayısal Loto'nun geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



