15 kişilik iş için toplam 60 asil 60 yedek aday seçildi

Iğdır Üniversitesinde sürekli çalıştırılmak üzere alınacak olan 15 işçinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kurada toplam 60 asil aday ile 60 yedek aday seçildi.

23 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasında Iğdır Üniversitesinde 15 kişilik devamlı işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular alındı. Başvuruların sona ermesi ile birlikte bugün kura çekimi yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İskender Iğdır Spor Salonu’na gelen yüzlerce vatandaş, kura çekimini yerinde izledi. Noter huzurunda yapılan çekilişte 15 kişilik alım için toplam 60 asil aday ile 60 yedek aday seçildi.

Kurada ismi çıkan adaylar için Iğdır Üniversitesi tarafından mülakat sınavı yapılarak uygun görülenler iş başı yapacak.



