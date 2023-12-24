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  4. 15 lüks araç, toplam değerleri 187 milyon lira! Hepsine el konuldu

15 lüks araç, toplam değerleri 187 milyon lira! Hepsine el konuldu

24.12.2023 10:36 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yürütülen çalışmalarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıkarılan 15 adet lüks otomobili ele geçirdi. Araçların toplam 187 milyon lira değerinde olduğu belirlendi, 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

15 lüks araç, toplam değerleri 187 milyon lira! Hepsine el konuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara yönelik, kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı.

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Çalışmalarda, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks araçları yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

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187 MİLYON LİRALIK KAÇAK 15 LÜKS ARACA EL KONULDU

Operasyon başlatan ekipler İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak lüks otomobile el koydu.

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Lüks araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon TL olduğu anlaşıldı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil kaçakçılık
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