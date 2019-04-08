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15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kırşehir'de merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Değirmenkaşı köyünde bahçe sulamak için kullanılan yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna buzağı düştü.

Kırşehir'de 15 metrelik kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Köylüler, dibinde su bulunan kuyudan buzağıyı çıkarmaya çalıştı.
Kendi imkanlarıyla buzağı çıkaramayan köylüler, durumu Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, tripot, halat ve koruyucu kemerlerle kuyuya inerek mahsur kalan buzağıya ulaştı. Kuyunun tepesinden 3 itfaiye erinin halatı çekmesiyle buzağı çıkarıldı.
Sağlıklı olduğu görülen buzağının sahibi Şahin Deveci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Kırşehir Buzağı

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