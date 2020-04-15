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15 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 22:21 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1314. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 342 bin 817 lira haftaya devretti. İşte MPİ 15 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

15 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 26, 34, 44, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1314. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 342 bin 817 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 7 bin 211 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 285 kişi 92 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 60 bin 801 kişi de 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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