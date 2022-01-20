15 tatil sömestır uzatıldı mı? 15 tatil toplam kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak ve açılacak?

Öğrenciler 15 gün tatil yapacakları sömestr tatili için gün sayıyor. Uzun ve yorucu eğitim öğretim döneminin ardından sömestr tatiline kısa bir süre kaldı. Öte yandan omicron varyantı, vaka sayılarının artmasına neden olurken yarıyıl tatilinin uzatılacağı konusu gündeme geldi. İşte merak edilenler...

15 TATİL SÖMESTR UZATILDI MI? SÖMESTR KAÇ GÜN?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre okullar 24 Ocak'ta kapanacak ve 4 Şubat'ta açılacak. MEB tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” ifadeleri yer aldı.

İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında olacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de verilecek.

ONLİNE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Dönem boyu öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de online eğitim kararı oldu. Kimi öğrenci ve veliler online eğitim sistemine geçilmesini isterken kimileri ise yüz yüze eğitimi sağlıklı buldu. Okullarda hijyen kurallarının dikkate alındığı açıklandı. Yetkililer tarafından, online eğitime geçileceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

