HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 15 tatil sömestır uzatıldı mı? 15 tatil toplam kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak ve açılacak?

15 tatil sömestır uzatıldı mı? 15 tatil toplam kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak ve açılacak?

20.01.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sömestr tatili için geri sayım başladı. Sınavları tamamlayan milyonlarca öğrenci 15 tatil sömestr araştırması yapmaya başladı. Takvim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki 15 tatil sömestr uzatıldı mı? 15 tatil toplam kaç gün? İşte detaylar...

15 tatil sömestır uzatıldı mı? 15 tatil toplam kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak ve açılacak?

Öğrenciler 15 gün tatil yapacakları sömestr tatili için gün sayıyor. Uzun ve yorucu eğitim öğretim döneminin ardından sömestr tatiline kısa bir süre kaldı. Öte yandan omicron varyantı, vaka sayılarının artmasına neden olurken yarıyıl tatilinin uzatılacağı konusu gündeme geldi. İşte merak edilenler...

15 tatil sömestır uzatıldı mı? 15 tatil toplam kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak ve açılacak?

15 TATİL SÖMESTR UZATILDI MI? SÖMESTR KAÇ GÜN?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre okullar 24 Ocak'ta kapanacak ve 4 Şubat'ta açılacak. MEB tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” ifadeleri yer aldı.

İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında olacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de verilecek.

ONLİNE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Dönem boyu öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de online eğitim kararı oldu. Kimi öğrenci ve veliler online eğitim sistemine geçilmesini isterken kimileri ise yüz yüze eğitimi sağlıklı buldu. Okullarda hijyen kurallarının dikkate alındığı açıklandı. Yetkililer tarafından, online eğitime geçileceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Vali'den öğrenciye: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi

Vali'den öğrenciye: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Siyasette 'Sezen Aksu' tartışması! "Gece karanlığında toplananların güvenliğini sağlıyorsun"

Siyasette 'Sezen Aksu' tartışması! "Gece karanlığında toplananların güvenliğini sağlıyorsun"

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.