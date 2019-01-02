15 Temmuz'da 'Karargah içinde siviller şehit edilmedi' yalanını ortaya çıkaran görüntü

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davada, sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mütalaaya göre, sözde konsey üyelerinin yanı sıra dava dosyasının 161 sanığı, karargahta şehit edilen Astsubay Bülent Aydın ile 11 sivil vatandaşın hayatının kaybetmesinden sorumlu tutuldu.

Söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlalden" birer kez, "kasteden adam öldürmek" suçundan ise 12'şer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmaları talep edildi.

Bu kapsamda son savunmalarını yapan sanıklar, özellikle şehit edilen vatandaşlardan sorumlu olmadıklarını, o gece silah kullanmadıklarını ve karargahta sivillerin bulunduğu bölgeye ateş edilmediğini öne sürdü.

Sanık eski albaylar Doğan Öztürk, Murat Korkmaz, Oktay Felekoğlu, eski binbaşı Abdurrahim Aksoy, eski yüzbaşı Onur Özdemir, eski üsteğmenler Uğur Bostan, Selçuk Topal, İsmail Yolaçacı, eski astsubaylar Hasan Demirci, Mustafa Kocaaslan ve Osman Aktaş son savunmalarında Astsubay Bülent Aydın dışında kimsenin karargah içinde vurulmadığını iddia etti.