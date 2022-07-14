15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Öte yandan internetten satın aldıkları ürünlerin bir an önce ellerine ulaşmasını bekleyen vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar 15Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde kapalı olacak. Kargolar resmi tatillerde hizmet vememektedir.

15 Temmuz'da kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU TATİL Mİ?

Yani paket göndermek veya almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz Cumartesi gününü beklemek durumunda.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi



