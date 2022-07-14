15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Öte yandan internetten satın aldıkları ürünlerin bir an önce ellerine ulaşmasını bekleyen vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Kargolar 15Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde kapalı olacak. Kargolar resmi tatillerde hizmet vememektedir.
15 Temmuz'da kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.
Yani paket göndermek veya almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz Cumartesi gününü beklemek durumunda.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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