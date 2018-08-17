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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

9 günlük Kurban Bayramı tatili otogarlarda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

Kurban Bayramı tatili için, bugün mesai saatinin bitimi ile milyonlarca insan yollara çıkacak.

OTOGAR HAREKETLİ

Tatilde yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerden olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı. Otogardaki hareketlilik havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
otobüs firmaları kazanmıyor.. otogar yöneticileri kazanıyor büyük şehit belediyesi gir cık 100 tl.. iyi para 150 bin otobus girip cıkacak bugün.. düşünün artık geliri..
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