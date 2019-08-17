15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram tatili dönüşü yoğunluk

Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL (DHA)-15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram tatili dönüşünde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü başladı. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde uzun otobüs kuyrukları oluşurken, otobüslerden inen yolcular ellerinde çuvallarla peronlara yürüdü. Yolcular burada uzun süre servis bekledi.

Bayram tatilinin memleketinde geçiren Mustafa Yeşil, "Bayramda eli boş gittik dolu geldik. Yoğurt olsun üzüm olsun köyde ne varsa hepsini getirdik. Mardin'den geliyorum. Babamın sevdiği ne varsa hepsini getirdim" dedi. Malatya'dan gelen Adnan Kalkan ise, "Bayram tatili için Malatya'ya gittim. On gün boyunca orada kaldım. Hem ziyaretlerimizi yaptık hem de kışlık erzağımızı topladık, taze taze getirdik. Bizim Malatya'ya özgü pekmez getirdim. Kuru kayısı, tereyağı getirdim. Kışın değerlendireceğiz. Her bayram böyle gidiyoruz yapabildiğimizi yapıp getiriyoruz. " diye konuştu.

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