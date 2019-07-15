Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de yazılı açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da, Anayasal düzeni yıkmak, demokratik yollarla seçilmiş meşru hükümeti silah zoruyla devirmek ve ülkeyi işgal etmek, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak amacıyla girişilen hain darbe teşebbüsünün, aziz milletin kararlı duruşu, birlik ve beraberlik içinde hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlılığı ile bertaraf edildiğine işaret etti.

Başkan Cirit açıklamasında, "Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, beraberliğine, milli iradeye ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen alçak kalkışmada, sokakları ve meydanları doldurarak vatanları, bayrakları, özgürlükleri ve gelecekleri uğruna darbecilere meydan okuyan milletimizin Demokrasi Bayramı'nı kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Cirit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Devletin silahını, milli iradeye karşı kullanan Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının, her türlü gizli ve kirli ilişkilerini perdeleyerek, devletin parçalanması için bir araç olarak kullandığını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Kutsal değerlerimiz üzerinden menfaat elde ederek, nüfuz oluşturmak suretiyle devlete sızan, vatan savunması için kendisine emanet edilen silahları masum halka karşı kullanmaktan çekinmeyen darbecilerin girişiminin, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sarsılmaz inançla bağlı olan korkusuz vatan evlatları tarafından milli birlik ve beraberlik ruhuyla engellendiği günün 3'üncü yıl dönümünde, devleti ele geçirme amacı güden hain yapılara fırsat verilmemesinin önemini bir kez daha yineleyerek, şanlı tarihimizin sayfalarına 15 Temmuz destanını ekleyen 251 kahraman şehidimize minnet ve şükran duygularıyla Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve değerli ailelerine başsağlığı diliyor, 2 bin 196 gazimize şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı ömürler diliyorum."

