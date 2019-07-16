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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "15 Temmuz destanı sadece seneyi devriyesi sebebiyle hatırlanacak bir olay değildir. Yaşayışımızın her safhasında bu menfur darbe girişimini hatırlamalıyız. O gece yaşananlar milli destan hüviyetindedir. Biz bu ruhu daima diri tutacağız"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "15 Temmuz destanı sadece seneyi devriyesi sebebiyle hatırlanacak bir olay değildir. Yaşayışımızın her safhasında bu menfur darbe girişimini hatırlamalıyız. O gece yaşananlar milli destan hüviyetindedir. Biz bu ruhu daima diri tutacağız." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İzmir'in Konak Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Pakdemirli, devletin emanet ettiği silah ve tankı millete ve devlete çeviren terör örgütünü lanetlediğini söyledi.

Pakdemirli, 251 şehidi rahmetle andı, 2 bin 703 gaziye, darbe girişimi gecesi meydanları dolduran ve gecenin kaderini değiştiren vatandaşlara minnetlerini ve şükranlarını iletti.

Milletin bir daha böyle bir illet ve zilletle karşı karşıya gelmemesini dileyen Pakdemirli, 15 Temmuz'da ihanetle imtihan edildiklerini ancak bu zor imtihandan ilahi yardım ve ihsan ile çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu büyük bir nimettir ve şükür ister. Şükredilen nimet de artar. Şehitlerimizle mahşerde karşılaşınca mahçup olmamak için azami gayret göstermeliyiz. 15 Temmuz destanı sadece seneyi devriyesi sebebiyle hatırlanacak bir olay değildir. Yaşayışımızın her safhasında bu menfur darbe girişimini hatırlamalıyız. O gece yaşananlar milli destan hüviyetindedir. Biz bu ruhu daima diri tutacağız. Çünkü 15 Temmuz, 2023 vizyonu, 2053 hedefi, 2071 ideali için yeni bir işaret fişeğidir. Devlet ve millet olarak daima demokrasiden yana saf tuttuk. Biz milletin iradesinin üstünde bir iradeyi tanımadık. Bu millet asırlardır ihaneti, sadakati, cehaleti ve cesareti gördü. Hamd olsun ne azmimizi ne de ümidimizi yitirdik. Bu yüzden bizim zaferlerimiz hiçbir zaman tesadüfen olmadı. 15 Temmuz milli duruş, milli duyuş ve milli vuruştur. Bu toprakların şiirleri korkma ile başlar. Korkmayacağız. Çalışacağız, çalışacağız az değil çok çalışacağız. 15 Temmuz'daki o büyük mücadele boşuna verilmedi. Toplumsal buhrana sebep olan onca yıkımı boşuna yaşamadık. Hepsinin tek bir amacı vardı. O da Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekti. Bizim de tek gayemiz budur ve bu olacaktır."

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hain darbeyi önlediğini belirterek, ezanları susturmamak, bayrağı indirmemek, vatanı korumak, devlete sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu, mehter takımının gösteri sunduğu programda, Bakan Pakdemirli ve Vali Ayyıldız ile diğer katılımcılar sahneye çıkarak, vatandaşları selamladı.

Törenin sonunda tüm camilerden aynı anda sela okundu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi demokrasi FETÖ

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