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15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:26 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gazi olan 33 vatandaşa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi.15 Temmuz’da FETÖ/PDY tarafından Anayasa ile kurulu hür demokratik düzeni temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan 33 vatandaşa İstanbul Valiliğinde düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gazi olan 33 vatandaşa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi.
15 Temmuz’da FETÖ/PDY tarafından Anayasa ile kurulu hür demokratik düzeni temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan 33 vatandaşa İstanbul Valiliğinde düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve gazi yakınları katıldı.
15 Temmuz gazilerine hitaben konuşan Vali Yerlikaya, “Milli birlik ve beraberliğimize uzanan hain elleri kırdınız. Başımızı dik, alnımızı ak eylediniz. Rabbim gazanızı mübarek eylesin. Bu millet onurlu direnişinizi hiçbir zaman unutmayacak. Şehitlerimizin aziz hatıraları zihnimizde ilk günkü tazeliğini korurken aziz milletimizin şükran duygularının bir nişanesi olarak Devlet Övünç Madalyası’nı sizlere sunmanın onuru ve heyecanı içerisindeyiz. Sizler Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak çocuklarınıza, torunlarınıza ve gelecek neslimize Çanakkale ruhuyla vatan savunmasının nasıl yapılacağını en güzel şekilde gösteren muhteşem bir destan yazdınız. O karanlık gecede bir avuç hain tarafından milletimize yaşatılan kabusu sonsuza dek bertaraf ettiniz. Büyük ve kirli oyunları bozdunuz. Haktan yana oldunuz. Hakkı tutup kaldırdınız. Canınızla, malınızla mukavemet ettiniz. Korkakların, darbe sevicilerin, hainlerin sinsi heveslerini kursaklarında bıraktınız. Dünyadaki hiçbir madalya bu onur kadar alnınızda parlayamaz. Hemen yanı başınızdaki kardeşleriniz şehit düştü ama sizler yılmadınız. Sabırla, metanetle direndiniz. Bu şanlı direniş Allah’ın hidayeti, aziz milletimizin iman gücü ve dirayetiyle felaha ve salaha erdi. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim milletimize bir daha böyle hadiseler yaşatmasın. Şehitlerimiz şehadetleri kabul, gazanız makbul olsun. Ölürsem şehit, kalırsam gazi inancımız daim olsun” dedi.
Vali Yerlikaya, “Bizler mukaddes emanetin mirasçılarıyız. Hakkın, hakikatin yılmaz bekçileriyiz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın İslam’ın şehadet parmağı olan minarelerimizden ezanlarımız susmayacak. Rengini şehitlerimizin al kanlarından alan, hürriyetimizin onur timsali ay yıldızlı bayrağımız bu semalardan asla inmeyecek. Allah’ın izniyle bu son kale asla düşmeyecek. O gece Cumhurbaşkanımızın milletimize yaptıkları cadde ve meydanlara toplanalım çağrısına büyük bir azim ve gayretle iştirak ettiniz. Meydanlara, havaalanlarına akın ederek tankların önünde durdunuz. Uçakların gürültüsünü tekbir sesleriyle bastırdınız. Aklını kiraya vermiş, bir avuç satılmışın, bu milletin silah ve cephanesini yine bu millete doğrulttuğu o karanlık gecede ihanetin bütün zincirlerini paramparça ettiniz. Bir kez daha tüm dünyaya; hiçbir gücün, imanla çarpan sineleri, asla sindiremeyeceğini gösterdiniz. Allah’ın izni ve inayetiyle bu sözlerin lafta kalmadığını bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oldunuz” şeklinde konuştu.
Törenin ardından Vali Yerlikaya ile hatıra fotoğrafı çektiren 15 Temmuz gazileri, aldıkları Devlet Övünç Madalyası’ndan dolayı duydukları onuru dile getirdiler.

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