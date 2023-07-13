HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesai var mı, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesai var mı, hangi güne denk geliyor?

13.07.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Demokrasi ve Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz'un tatil olma durumu o gün çalışacak olan vatandaşların gündeminde yer aldı. Konuya ilişkin detaylar hızla sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesai var mı, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesai var mı, hangi güne denk geliyor?

2023 resmi tatiller doğrultusunda 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu merak edilen konular arasında yer aldı. 15 Temmuz'a geri sayım devam ederken birçok vatandaş 15 Temmuz'un bu sene denk geldiği günü de sorgulamaya başladı. İşte konuya ilşkin detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü ismiyle 2016'da resmî tatil ilan edimiştir.

15 temmuz2023

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ HANGİ GÜN?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçimin ardından bir ilk! Sürpriz görüşmeSeçimin ardından bir ilk! Sürpriz görüşme
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.