15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesai var mı, hangi güne denk geliyor?

2023 resmi tatiller doğrultusunda 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu merak edilen konular arasında yer aldı. 15 Temmuz'a geri sayım devam ederken birçok vatandaş 15 Temmuz'un bu sene denk geldiği günü de sorgulamaya başladı. İşte konuya ilşkin detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü ismiyle 2016'da resmî tatil ilan edimiştir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ HANGİ GÜN?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.



