15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne 2 gün kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektör, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı, tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.
Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü ismiyle 2017'de resmî tatil ilan edimiştir.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir ve bu yıl cuma gününe denk geliyor.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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