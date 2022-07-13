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  4. 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektör, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı, tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektör, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı, tatil mi?

13.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz resmi tatil mi? Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hem kamu kurumlarının açık olup olmadığı hem de özel sektör çalışanlarının izinli olup olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne kısa bir zaman kala internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektör, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı, tatil mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektör, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı, tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne 2 gün kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektör, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı, tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü ismiyle 2017'de resmî tatil ilan edimiştir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ ÖZEL SEKTÖR, BANKALAR, KARGOLAR, HASTANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir ve bu yıl cuma gününe denk geliyor.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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