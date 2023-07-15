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15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretçi akını

15.07.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan anıtta şehitler için dualar edildi, selalar okundu. Anıtı ziyaret eden vatandaşlardan Gülay Orhan "Onlarla gurur duyuyorum. O gece ben de şehit olmak isterdim" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitler dualarla anıldı. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kuranı Kerim ve selalar okundu.

"O GECE BEN DE ŞEHİT OLMAK İSTERDİM"

Anıtı ziyaret eden vatandaşlardan Gülay Orhan, "Çok üzgünüz. Bizim de şehitlerimiz var. Dayımın oğlu şehit oldu, geride 3 çocuğu kaldı. 15 Temmuz gecesi burada köprüde şehit oldu. O gece yıkandıktan sonra eşine, 'Ben şehit olacağım' demiş. Abdest aldıktan sonra tabancasını beline takıp çıkmış ve şehit olmuş. Onlarla gurur duyuyorum. O gece ben de şehit olmak isterdim" dedi.

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15 Temmuz şehitler anıtını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte Özbekistan'dan geldiğini söyleyen Şehnaz Alişova çok heyecanlı olduğunu ve müzeyi gezdikten sonra çok üzüldüğünü ve duygulandığını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN BU ŞUURU EDİNMELERİ İÇİN BURADAYIZ"

Sufi Gençlik Merkezi ve Sanayii Camisi yaz kuran kursu öğrencilerini ziyaret amaçlı anıta getiren Galip Şimşek ise, "15 Temmuz Şehitler Anıtı ve müzesini ziyarete geldik. Çocuklarımızın bu şuuru edinmeleri için ve böyle hain kalkışmalara bir daha tevessül edilmemesi için şehitlerimizi anmak için buradayız" diye konuştu.

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Öğrencilerden Mert Mitad Yılmaz, "Şehitlerimiz için çok üzülüyoruz. Ama onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. İyi ki varlar" dedi.

Bir diğer öğrenci Nil Hümeyra Şimşek, "Vatanımızı bölmek için gelen hainlere Türk milleti olarak iyi bir cevap verdik, dayanışma sağladık. Onları geri gönderdik. Burada olmak çok gurur verici, şehitlerimiz için her gün dua edip kursumuzda kuran okuyoruz. Allah onlardan bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Çocuklar daha sonra hep birlikte anıt önünde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı.

"ÇANAKKALE'DEKİ RUH VE İMANLA HAİNLERE GEÇİT VERİLMEDİ"

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk anıt ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye bir grup hainin başlattığı işgal girişimine tanık olmuş, asker kıyafete bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye, devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Aziz Türk milleti o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek darbe girişimine karşı tek yürek olmuştur. Kahraman Türk milleti tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi vatanı nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruh ve imanla hainlere geçit vermemiştir" şeklinde konuştu.

HAKIS

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(DHA)

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15 temmuz

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