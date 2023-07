Gecesi kara, sabahı zafer! Siyasilerden peş peşe '15 Temmuz' mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasilerden peş peşe mesajlar gelmeye dvam ediyor. 15 Temmuz'un 7. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez. Millet yenilmez…" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "TÜRKİYE YOLUNDAN DÖNDÜRÜLEMEZ"

Çelik, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gaspetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıldönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Ülkemizin tüm değerlerine karşı düşmanlığın her türlüsü bu teröristler tarafından sergilendi. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Ve büyük milletimiz tüm dünyaya bir kere daha milli iradeye sahip çıkma konusunda nasıl cesur ve kararlı olduğunu gösterdi. Milletimiz bir kere daha "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi ve değerlerini koruma konusunda bedeli ne olursa olsun kararlı olduğumuzun mührüdür. Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez. Millet yenilmez…"

KILIÇDAROĞLU: "O GECE DEVLETİ SOKAKTAN TOPLAYAN MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz mesajında şu ifadelere yer verdi;

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye’yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız.

Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız!"

İMAMOĞLU: "ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ"

"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. 15 Temmuz Şehitlerimizi Saraçhane’de anıyoruz." programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Demokrasiye, millet iradesine, hukukun üstünlüğüne yönelik her girişim karşısında milletin ta kendisini bulur. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: ''BAŞARAMAYACAKSINIZ!"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde; Türkiye Yüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi haykıracağız: ''BAŞARAMAYACAKSINIZ! Milletimizi bölemeyeceksiniz! Bayrağımızı indiremeyeceksiniz! Vatanımızı parçalayamayacaksınız! Devletimizi yıkamayacaksınız! Ezanlarımızı susturamayacaksınız! Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız! Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz! Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz! #TürkiyeYüzyılınınKahramanları #TürkiyeninHuzuru" ifadelerini kullanırken, bir de video paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaştığı videoda ise, "Değerli kardeşlerim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bir taraftan milletimizin kazandığı muhteşem zaferimiz varken, diğer taraftan darbe girişimini iman dolu göğsüyle durduran, çıplak elleriyle tanka, topa, uçağa meydan okuyan şehitlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Türkiye'nin en karanlık gecesini şehadetiyle aydınlatan 253 vatan evladı, 2739 kahraman gazimizin her biri milletimizin kalbine kazınmıştır. FETÖ'cü hainlerle amansız mücadelemiz bitmedi, bitmeyecektir. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin gözü arkada kalmadı, kalmayacak. And olsun ki aziz hatıralarını dünya durdukça yaşatacağız. Bugünümüzü ve yarınlarımızı; anadan, yardan, serden geçen kahramanlarımıza borçluyuz. Biz bu topraklara onların sayesinde vatan diyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. 15 Temmuz'da, Türkiye Yüzyılı'na giden yolu açın aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’da anma töreninde yaptığı açıklamada ise "FETÖ'cü vatansız hainleri de unutmayacağız. Onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var. Nereye saklanırsa saklansınlar, hangi kılığa girerlerse girsinler izlerini daima süreceğiz" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: "KAHRAMANLARIMIZA ŞÜHRANLARIMI SUNUYORUM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Fidan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. #DemokrasiveMilliBirlikGünü kutlu olsun!"

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: "HAİNLERE KARŞI DİMDİK DURDUK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza ve 15 Temmuz destanını yazan aziz vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: "VATAN SİZE MİNNETTARDIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gecesi kara, sabahı zafer 15 Temmuz. Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır. Unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: "TÜRK MİLLETİNE ASLA DİZ ÇÖKTÜRÜLEZ"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyen aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına canı pahasına sahip çıktı. Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini destansı bir biçimde tüm dünyaya gösterdi.

15Temmuz’da vatanına canıyla siper olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor gazilerimize bir kere daha şükranlarımı sunuyorum.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: "TÜM DÜNYAYA YENİDEN İLAN ETMİŞTİR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajında "Millet olarak bizim, hiçbir örgüte, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi yoktur" dedi.

Bakan Tekin, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Tekin, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bir arada millet olmanın önemini ve zulme karşı mücadele etmenin şan ve şerefini daima hatırlatması açısından 15 Temmuz, mihenk bir tarihtir. 15 Temmuz'da, Anadolu coğrafyasında yanan hakikat güneşi bütün dünyaya örnek olmuş, aziz milletimiz güçlü direniş ruhu ve milli diriliş süreciyle destan yazmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da, Türk milletinin evlatları birliğimizin, dirliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızla yüzyılın mücadelesini bir geceye sığdırmış, ülkemizin altını oyacak bu hain girişimi imha etmeyi başarmış, Çanakkale ruhunun ne demek olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan etmiştir. 15 Temmuz, Anadolu hissiyatıyla 'ciğerimizi yakan' bir hadise olsa da yürek coğrafyamızın derinliği ve genişliğine dair gerçekliği şeffaf biçimde ortaya koymuştur. İbret vesikası olduğu kadar istikbalimizin pusulası da olan maarif meselemizi de derinden etkileyen o geceye dair kelimeler yetersiz kalsa bile kalbi vatanı için çarpanların mayasıyla üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olması, meselenin ruhunu yeni nesillere aktarmak için oldukça önemlidir" dedi.

Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak memlekete dair sözünü canı pahasına söyleyen milletimizin ortaya çıkardığı birlik ruhuyla köklü, güçlü, kuşatıcı, kucaklayıcı, insanlığın zihnini ve ufkunu açan 'Maarif Sistemi'ni; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla medeniyetimizin ortaya koyduğu insan, toplum ve gelecek tasavvuru üzerinden inşa ederek ülkemizin yarınları olan öğrencilerimizi milli şuur idrakiyle 21'inci yüzyıl becerileriyle donatmak, nitelikli eğitimle buluşturmak, refah ve mutluluklarını sağlamak en temel hedefimizdir. Millet olarak bizim, hiçbir örgüte, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi yoktur. Bu vesileyle 15 Temmuz'da milletimizin ortaya koyduğu topyekun direnişte şehit düşen bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

ULAŞTIMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: "CUMHURİYET'İMİZİ YIKMAYA KASTETTİLER"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ hainleri vatanımızı işgal etmeye, milletimizi yok etmeye, Cumhuriyet'imizi yıkmaya kastettiler.

40 yıllık karanlık bir planla devletimizin her noktasına sızarak millî irademizi ortadan kaldırmaya çalıştılar.

Ama o gece Kurtuluş Savaşı ruhuyla diriliş öyküsü yazan milletimizin tüm bu oyunları bozacaklarını hesap edemediler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla; milyonlar; milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi.

Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı ve tarihimizin gurur dolu sayfalarına adeta bir destan yazarak yenisini ekledi.

Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla millî birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu.

15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi.

Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki “Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır.”

Bu duygularla milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor; bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."