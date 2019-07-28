HABER

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında  araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı.

Ersan SAN/ İSTANBUL,(DHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 5666 plakalı araç sürücüsü aracında bir sorun olduğunu fark ederek sağa çekti. Daha sonra sağ şeritte bekleyen araca, bir başka otomobil arkadan çarptı. Çarpma sonrasında 34 GG 5666 plakalı araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:
----------------
-Belediye kamerası görüntüsü

İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...
Şehidin ismini dağlara yazdılarŞehidin ismini dağlara yazdılar
Antalya'da sıcak hava ve nem bunalttıAntalya'da sıcak hava ve nem bunalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.