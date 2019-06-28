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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir" - "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır" - "İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de asfalt yenileme ve yol bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı yönünde haberlerin yer aldığı aktarıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran'dan itibaren 17 Ağustos'a kadar bazı şeritlerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları hakkında da bilgi verilerek, "Köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 17 Ağustos'a kadar, Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2009'dan bu yana bu çapta bir bakım onarım çalışmasının yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İstanbul ulaşımının can damarı olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz."

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