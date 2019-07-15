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15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Çankırı Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği tarafından "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" gerçekleştirildi

Çankırı Valiliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği tarafından "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" yapıldı.

Çankırı, Kastamonu, Ankara, Zonguldak, Bartın ve Trabzon'dan katılan 17 sporcu, 2 bin 546 metrelik Ilgaz Dağı Küçükhacet bölgesine tırmanarak, zirvede 15 Temmuz şehitlerini andı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başladıkları tırmanışta, şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen zirveye ulaştıklarını söyledi.

15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Karatatar, "Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah öyle bir gün inşallah milletimize bir daha yaşatmaz. Dünyada böyle bir hıyanet ve alçaklık az görülmüştür." diye konuştu.

Zirvede şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildiğini anlatan Karatatar, daha sonra inişe geçtiklerini bildirdi.

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15 Temmuz çankırı ılgaz dağı tırmanış

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