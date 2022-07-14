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15 Temmuz selası okunacak mı, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

14.07.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz selası okunacak mı? Fethullahçı Terör Örgütü üyesi askerlerin düzenlediği hain darbe girişimi üzerinden 6 sene geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birçok noktada törenler düzenlenecek. O gün şehit olanlar için dualar okunacak ve hatimler yapılacak. Peki 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? Ayrıntılar haberimizde...

15 Temmuz selası okunacak mı, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

15 Temmuz selası okunacak mı, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz 2016'dan beri dualarla anılıyor. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Peki 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ SELASI OKUNACAK MI?

15 Temmuz Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile tüm camilerde sela okunacak.

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz selasının ne zaman okunacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

2021'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin yazılı açıklama yayınlanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada 15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00:13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak salalar okunacağı ifade edilmişti.

Buna göre, bu yıl da selanın aynı zaman diliminde okunacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlanır yayınlanmaz haberimiz de yer verilecektir.

15 TEMMUZ'UN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

15 Temmuz hain darbe girişimi, 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşti. TSK'da kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker, askeri darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu belirtilerek OHAL ve sıkı yönetim ilan edildiği duyuruldu.

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalına görüntülü bağlanarak darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını belirtti ve halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti.

Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz sela
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