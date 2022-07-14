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15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz tatili özel sektör için geçerli mi?

14.07.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu kurumları ve kamu kurumlarının açık olup olmadığı merak konusu oldu. Öte yandan özel sektör çalışanlarının da tatilden faydalanıp faydalanamayacağı da internette araştırılan bir diğer konu oldu. Peki 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz tatili özel sektör için geçerli mi? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları...

15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz tatili özel sektör için geçerli mi?

15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne az bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 15 Temmuz tatili özel sektör için geçerli mi? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü ismiyle 2016'da resmî tatil ilan edilmiştir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ TATİL Mİ, MESAİ VAR MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

15 Temmuz resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. Ardından araya hafta sonu tatili gireceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü olacak.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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