15 Temmuz'un 3. yılında tüm Türkiye meydanları doldurdu

İşte Türk bayraklarıyla meydanları dolduran vatandaşlardan bazıları...
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen demokrasi nöbetinde binlerce kişi meydanları doldurdu.
Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar Türk bayraklarıyla birlikte düzenlenen yürüyüşlere katıldı.
Meydanların doldurulmasıyla sürdürülen etkinliklerde şehitler için kuran da okutuldu.
İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir köşesinde düzenlenen etkinliklerden görüntüler...
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