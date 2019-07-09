"15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi"

Kamacı, arkadaşının aracıyla onları hastaneye götürdüğünü dile getirerek, "Hem askerlere müdahale etmeye çalışıyoruz hem de yerde yatan yaralıları güvenli alana taşıyoruz. Polis aracı sayısı 3'tü, askerler taramıştı. 2 polis gördük, biri şehit olmuştu. Onları kurtarmaya giderken karşıdan çapraz ateş açtılar, keskin nişancılar vardı. Orada bizi taradılar, bir arkadaşım şehit oldu. Ben de kolumdan yaralandım." ifadesini kullandı.

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak için Kocaeli'den gittiği İstanbul'da askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Osman Kamacı, vatan, demokrasi ve milli irade için mücadele etmekten gurur duyuyor.

- "Kolum sızlıyor arada, o da çok şükür gaziliğimizi hatırlatıyor"

Polis aracında koluna ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını anlatan Kamacı, hastaneye gitmek yerine yaralı bir polis memurunu bölgeden güvenli alana taşıdıklarını dile getirdi.

Kamacı, özel harekat polislerinin bölgeye gelmesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine gittiğini belirterek, "Kurşun kemiğe saplanmış, dikiş atıldı, 1 ay öyle bekledim. Ondan sonra kurşunu çıkardılar, vücudumda şarapnel parçaları vardı, onları da aldılar. 2 ameliyat geçirdim. Arada sırada kolum sızlıyor, o da çok şükür gaziliğimizi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Katıldıkları seminer ve konferanslarda darbe girişimi sırasında yaşananları anlattıklarını belirten Kamacı, 15 Temmuz'da "Çanakkale destanı gibi bir destan yaşadığını" söyledi.

Kamacı, Türklerin kıyamet kopana kadar özgür yaşamayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Benim için 15 Temmuz bir milat, özümüze döndük ve içimizdeki yabancı otları veya vatan hainlerini temizledik. Birlik ve beraberliği istediğimiz zaman gösterebiliyormuşuz. Yeniden doğduğumu hissettim. Yaşadığımız vatanın kıymetini o gün gördüm. Ülkemiz çok büyük, güzel ve güçlü." şeklinde konuştu.