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15 Temmuz'da müezzini darbeden sanıklara ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada yargılanan 3 sanıktan İlknur Falkowski 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil Coşkun 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti - Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

İZMİR (AA) - İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur Falkowski'yi 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil Coşkun'u 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatına hükmedildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Adil Coşkun ve P. D, müşteki emekli müezzin Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Yurt dışında yaşadığı belirtilen tutuksuz yargılanan sanıklardan İlknur Falkowski ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı'nın, daha önceki duruşmada camideki zararın sanıklar tarafından karşılanması gerektiği kararını hatırlatması üzerine, sanıklar P.D. ve Adil Coşkun, emniyet tarafından 2 bin 300 lira olarak belirlenen cam bedelini, emanete aldırmak üzere mübaşire teslim etti.

Müşteki Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Olaydan sonra bana 'Davadan vazgeç ne istersen veririz' dediler ama kabul etmedim. Adalete güveniyorum." dedi.

Sanıklar Adil Coşkun ve P.D. ise müştekinin iddialarını kabul etmediklerini belirterek, pişman olduklarını söylediler.

Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmadaki mütalaasını yineleyerek, zararın karşılanmasından dolayı mala zarar verme suçunda indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıklardan İlknur Falkowski'ye "kamu görevlisine hakaret" suçundan, 1 yıl 3 ay 16 gün, "ibadethanelere zarar verme suçundan" 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Adil Coşkun'u ise "basit yaralama suçundan" 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diğer sanık P.D. ise beraat etti.

Sanıklar, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme suçundan" ise beraat etti.

- Müezzine "Devlet Övünç Madalyası" ve "Gazilik Beratı" verilmişti

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması nedeniyle camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kuzgun'un şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil Coşkun ve P.D. gözaltına alınmış, İlknur Falkowski'nin ise ülkeden ayrıldığı ve yurt dışında ikamet ettiği belirlenmişti.

Sanıklar hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

Darbedilen ve daha sonra emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun ise "Devlet Övünç Madalyası" ve "Gazilik Beratı" almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dava Mehmet Kuzgun müezzin

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