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15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

AKSARAY’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan daire başkan yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, mezarı başında anıldı.

15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı anıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan daire başkan yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, mezarı başında anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında Aksaray Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Aksaray Valisi Ali Manti, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende darbe girişiminde bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Önder Güzel de mezarı başında dualarla anıldı. Protokol üyeleri daha sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

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15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı anıldı15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı anıldı15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı anıldı15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı anıldı

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