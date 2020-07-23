HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 15 yaşındaki Ali Anıl Kara'nın acı ölümü

15 yaşındaki Ali Anıl Kara'nın acı ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 00:52 | Son Güncelleme

Kütahya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Ali Anıl Kara'nın acı ölümü

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya çevreyolu Hezar Dinari Kültür Merkezi karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Anıl Kara’ya Afyonkarahisar’dan gelen M.V.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kara yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara’nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.V.A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...
iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

50 yıl sonra ilk! Küçükçekmece Gölü'nde ortaya çıktı

50 yıl sonra ilk! Küçükçekmece Gölü'nde ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da feci olay! Demiryolu iş aracı çarptı

Feci olay! Demiryolu iş aracı çarptı

Silahla saksılara ateş etti, gözaltına alındı

Silahla saksılara ateş etti, gözaltına alındı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Eşini defalarca bıçakladı, 'intihar etti' diyerek...

Eşini defalarca bıçakladı, 'intihar etti' diyerek...

Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade! Her satırı korkunç

Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade! Her satırı korkunç

Antalya’nın Alanya ilçesinde iğrenç olay! Asansörde darp edip cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay! Asansörde darp edip cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.