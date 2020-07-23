15 yaşındaki Ali Anıl Kara'nın acı ölümü

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya çevreyolu Hezar Dinari Kültür Merkezi karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Anıl Kara’ya Afyonkarahisar’dan gelen M.V.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kara yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara’nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.V.A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

