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  4. 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi

15.06.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 15 yaşındaki A.C.A.'nın suç dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan da arandığı belirlendi

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti.

Bölgede önlem alan polis, hırsızlık için girdiği evden çıkan A.C.A.’yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin GBT sorgulamasıda dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirlendi.

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. (DHA)


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