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15 yaşındaki kızı darp edip zorla kıyafetlerini çıkarttırmışlardı! 2 şüpheli adliyede

22.08.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da H.A (15) adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. (17) ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı Ramazan D. (30) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

15 yaşındaki kızı darp edip zorla kıyafetlerini çıkarttırmışlardı! 2 şüpheli adliyede

Olay, cuma akşamı Mamak ilçesinde meydana geldi. T.Y, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti. Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı Ramazan D. ile gelen T.Y., birlikte H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y., H.A.'yı darbetti. Bu sırada Ramazan D.'de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

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Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü. H.A.'nın videoyu çeken Ramazan D.'ye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" diyerek yalvarması da duyuldu.

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Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. T.Y. ile Ramazan D. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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Ankara
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