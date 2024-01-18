15 yaşındaki lise öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadı, savunması 'pes' dedirtti

İğrenç olay, geçen mart ayında meydana geldi. Lisede 2'nci sınıf öğrencisi G.M., sosyal medyadan Akın D. ile tanıştı. Bir süre sonra Akın D., G.M. ile evde ilişki yaşadı. Olay sonrası G.M., durumu okuldaki öğretmene, "Erkek arkadaşımla bir şey yaşadım" diyerek anlattı. Öğretmen, durumu kızın ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine Akın D. gözaltına alındı. Bartın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Akın D., 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akın D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Akın D., ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı, müvekkilinin G.M. ile zorla ilişkiye girmediğini her şeyin rızayla olduğunu belirterek, beraat talep etti. G.M.'nin avukatı ise olayın 'Çocuğun cinsel istismarı' olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

'HİÇBİR ŞEY ZORLA OLMADI'

Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu Akın D., "G.M. yaklaşık 2 ay beni rahatsız etti. Ben de ona cevap verdim. Benimle buluşmak istedi. Ben de kıramadığım için buluşmayı kabul ettim. Sonra onu aldım. 'Bir yerde oturalım' dedi. Ondan sonra, 'Sesiz ve sakin bir yere gidelim' dedi, eve gittik. Her şey rıza ile oldu, hiçbir zorlama yoktur. Onu arabamla istediği yere bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, mevcut deliller kapsamında olayın 'Çocuğun cinsel istismarı' kapsamında değil, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçu kapsamında değerlendirilmesine kanaat getirdi. Sanığın 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuzluk halinin devamına, kararın kesinleşmesiyle cezanın infaz edilmesine hükmedildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





