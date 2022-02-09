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  4. 15 yıl cezası bulunan şahsın gazetecilere sözleri "pes" dedirtti

15 yıl cezası bulunan şahsın gazetecilere sözleri "pes" dedirtti

09.02.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetten çıkartılan şahsın basın mensuplarına “çekin yakışıklı çıkalım” demesi ise şaşırttı.

15 yıl cezası bulunan şahsın gazetecilere sözleri "pes" dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYOR

Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı.

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"ÇEKİN YAKIŞIKLI ÇIKALIM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahsın basın mensuplarına “çekin yakışıklı çıkalım” demesi ise şaşırttı. (İHA)

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Kayseri
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