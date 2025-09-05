15 yıldır erteliyordu: KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi! Erken teşhisle meme kanserini yendi

KETEM tarafından 2 yıldır haftada 1 kez ücretsiz kanser taramasına katılması için telefonla aranan 69 yaşındaki Altıntaş, sağlıklı olduğu düşüncesiyle kontrole gitmedi. KETEM'in çağrıları ve çevresinin de ısrarı üzerine 15 yıl sonra mamografi çektiren Altıntaş, leke tespit edilmesi üzerine hastaneye yönlendirildi.

Bilkent Şehir Hastanesi Meme Tiroid Endokrin Cerrahisi birimine başvuran Altıntaş, yapılan tetkiklerin ardından 1. evre meme kanseri teşhisi aldı. Erken teşhis sayesinde kanseri yenen Altıntaş, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"HERKES KONTOLÜNÜ YAPTIRMALI, BEN ÇOK ŞANSLIYDIM"

Altıntaş, kanser olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı süreci anlattı.

Kanser taraması için KETEM tarafından her hafta arandığını belirten Altıntaş, "Ben de bir hastalık yok diye çok emindim. Hiç kimse de böyle emin olmasın. KETEM'de çekilen mamografide görülen gölge üzerine beni ultrasona yönlendirdiler. CD'mi teslim ederlerken 'Hangi hastaneye gideceksiniz, ne zaman tedavi olacaksınız?' sorularını sorarak, tutanak tuttular. Bu durum KETEM'in işini çok ciddiye aldığını gösteriyor." diye konuştu.

Altıntaş, KETEM'in hastaneye yönlendirmesi üzerine Bilkent Şehir Hastanesinden randevu aldığını söyledi. Yapılan tetkiklerin ardından hemen ameliyata alındığını anlatan Altıntaş, şunları kaydetti:

"KETEM sayesinde erken tanıyla 1,2 santimetrelik kist, sol mememin yarısı ve sol kol altımdan 8 lenf alındı. Ameliyatın ardından 20 seans radyo terapi aldım ve sağlığıma kavuştum. Moralim çok yüksek, doktorlarıma ve hastaneye çok güvendim. Herkes kontrolünü yaptırmalı, ben çok şanslıydım erken teşhise rast geldiğim için. Tesadüfen ortaya çıktı çünkü 15 yıl boyunca mamografi çektirmemiştim. Halbuki önceki yıllarda kadın doğum hastalıklarıyla ilgili sağlık sorunlarım olmuştu. Sonuçta bunların hepsi hormonlarla ilgili memeyi de etkiler diye düşünüp kontrole gitmem gerekiyordu."

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Altıntaş, tedavisiyle yakından ilgilenen doktorlarına teşekkür etti.

TÜRKİYE, MEME KANSERİ NEDENİYLE AVRUPA'DA İLK SIRALARDA

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Meme Tiroit Endokrin Cerrahisi Bölüm Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Birol Korukluoğlu da hastası Altıntaş'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Korukluoğlu, aldığı sonuç üzerine Bilkent Şehir Hastanesine gelen Altıntaş'a hızla ileri tetkik yaptıklarını ve meme kanseri tanısı koyduklarını söyledi.

Altıntaş'a meme koruyucu cerrahi ameliyatı yapıldığını ve radyoterapi tedavisi uygulandığını aktaran Korukluoğlu, "Hastamız şu anda gayet sağlıklı, sonuçları iyi. Kendisini takip ediyoruz." dedi.

Türkiye'de meme kanseri görülme oranlarına da değinen Korukluoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin doğu ve batı illeri arasında belirgin farklılık görmekteyiz. Doğu illerimizde bu oran 100 binde 20'yken batı illerimize doğru gittiğimizde bu oran 100 binde 50'lere çıkmaktadır. Özellikle Avrupa'da meme kanserinde 40 yaş altı ölümlerinde ülkemiz maalesef ilk sıralarda gelmekte. Bu sebepten meme kanserinin diğer kanserlerde olduğu gibi erken tanısı konusunda hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Son yıllarda teşhis araçlarında imkanlar arttıkça meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi kullanma şansımız çok daha arttı."

"HASTALARIMIZ BAŞKA BİRİME GİDEREK VAKİT KAYBETMEMELİ"

Meme kanserinde erken tanının önemine işaret eden Korukluoğlu, 20-39 yaş aralığındaki kadınların ayda en az 1 kez kendilerini elle muayene etmeleri gerektiğini, 40-50 yaş arasındaki kadınların 2 yılda en az 1, 50 yaş üzerindeki kadınların ise yılda 1 kez mamografi çektirmesi gerektiğini bildirdi.

Korukluoğlu, "Hastalar bazen yanlış bilgilendirme ya da yanlış yorumlama sonucu kadın doğum ve göğüs cerrahisine başvuruyor. Meme kanseriyle ilgilenen ana bilim genel cerrahidir, bunun altında hastanemizde sadece meme cerrahisiyle ilgilenen bir birim mevcuttur. Hastalarımız başka birime giderek vakit kaybetmemeli." ifadelerini kullandı.

(AA)