Çekilen röntgen filmi herkesi şaşırttı! 4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkana inanamayacaksınız

Karaman’da 4 yaşındaki bir çocuğun bağırsağında tespit edilen iki mıknatıs, ameliyatla çıkarıldı. Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine hastaneye getirilen çocuk, beş günlük takip sürecinin ardından operasyona alındı. Uzmanlar aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gökçen Kökden

Karaman'da oğullarının mıknatıs yuttuğundan şüphelenen aile, soluğu hastanede aldı. Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Uysal tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, bağırsağı tıkayan mıknatıslar çıkarıldı.

'ÖLÜME GİDEN DURUMLARA SEBEP OLABİLİR'

Doç Dr. Uysal, çocuğun 5 günlük gözetim sırasında çekilen filmlerde bağırsaktaki mıknatıslarda ilerleme görülmediğini söyledi. Bağırsak duvarının birbirine yapışan 2 mıknatısın arasında kaldığını, bunun bağırsakta yırtılmaya neden olabileceğini anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Hastayı takibimize aldık ve beşinci gününde yabancı cisim halen aynı yerindeydi. Karın ağrıları artınca ve üç gündür tuvaletini yapamayınca ameliyata aldık. İnce bağırsakta birbirine yapışık iki mıknatıs vardı, bunları çıkardık. Bağırsak duvarını etkilemeye başlamıştı ama herhangi bir yırtık oluşmadan almış olmamız bizim için avantaj oldu. Burada önemli olan çocuğun çift mıknatıs yutmuş olmasıydı. Çünkü iki mıknatıs bağırsak duvarını arasına alıp bağırsakta yırtılmaya, yine karın içinde karın zar iltihabı ve karın içine bağırsak içeriğinin geçmesi gibi ölüme giden durumlara sebep olabilir. Şu an çocuğun sağlık durumu iyi."

Uysal, iki yaş ve üzeri çocuklarda yabancı cisim yutma şikayetleriyle sıkça karşılaşıldığını dile getirdi.

Ailelere çocuklarını gözetim altında tutma ve yabancı cisimleri ortada bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Uysal, "Çocuklarda merak duygusu iki yaşından sonra biraz fazla oluyor ve yabancı cisimleri ağızlarına götürebiliyor. Bunun sonucunda istenmedik sonuçlar oluşabiliyor. Aileler bunlara dikkat etmeli. Özellikle yabancı cisimleri çocuğun ulaşabileceği yerlere koymamalıyız." ifadelerini kullandı.

