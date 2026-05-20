15 yıldır karnı büyüyor! Çaresiz kadın 170 kiloya ulaştı

Yaklaşık 7 metrekarelik derme çatma bir odada yaşamını sürdürmek zorunda kalan çaresiz kadın, ameliyat olmadığı için her geçen gün karnındaki kitlenin büyümesi nedeniyle yaklaşık 170 kiloya ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kanyaşı Mahallesi’nde tarım ve gündelik işlerle hayatını sürdüren 2 çocuk annesi Leyla Demirkafa, 1993 yılında 2. kez anne olduktan sonra karnı şişmeye başladı. 35 yaşında iken başlayan karın şişliği ve oluşan kitle her geçen gün büyüdü. O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle aldırış edilmeyen kitle her geçen gün büyümeye devam etti.

Karnında oluşan ve yaklaşık 35-40 kiloya ulaşan kitle nedeniyle 15 yıldır hareket edemeyen talihsiz kadın yıllardır yatağa hasret bir çekyat üzerinde oturarak hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Başka kronik rahatsızlıkları nedeniyle ameliyat edilemediğini ve yaşamını artık çok zor şartlar altında sürdürmeye çalıştığını belirten Leyla Demirkafa, hem maddi hem de manevi olarak çok zor durumda olduğunu belirterek başta sağlık camiası olmak üzere hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

BARAKADA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Barakayı andıran tek odalı ve yerde yazgısı dahi bulunmayan yaklaşık 7 metrekarelik bir yere konulmuş çekyat üzerinde yaklaşık 15 yıldır hayatını sürdürmeye çalışan çaresiz kadın, son günlerde sancılarının arttığını belirterek hastalığına bir çare bulunmasını istedi. Karnında oluşan dev kitlenin sürekli apse yaptığını ve çok çaresiz durumda olduğunu belirten Demirkafa, odanın bir köşesinde bulunan ocakta yiyecek bir şeyler bulunur ve pişirilirse karnını doyurabiliyor. Annesine bakmak zorunda kaldığı için çalışmaya gidemediğini ve annesinin bu dertten kurtarılmasını isteyen Anıl Demirkafa ise başta hijyenik malzeme olmak üzere annesinin yara bakımında kullanılan ilaç ve kremleri almakta zorlandıklarını belirterek çok zor bir hayat sürdüklerini söyledi. Yaklaşık 15 yıldır tavanı dahi bulunmayan bir odada yaşam mücadelesi veren Leyla Demirkafa ise, karnındaki kite ve yarası nedeniyle yatamadığını ve yıllardır evden dışarı çıkamadığını belirterek kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır