Çamaşır makinesine ağız gargarası dökün uyarısı! Nedeni şaşırttı

Ev tipi beyaz eşya tamiri alanında çalışan uzman Ian Palmer-Smith, çamaşır makinelerinin düzenli temizlenmemesi durumunda bakteri, küf ve deterjan kalıntılarının birikebildiğini söyledi.
Uzmanlara göre çamaşır makineleri sürekli su ve deterjanla çalışsa da zamanla içinde kir, nem ve bakteri oluşabiliyor. Özellikle filtre bölümü ve deterjan çekmecesi, en hızlı kirlenen alanlar arasında yer alıyor.
Ian Palmer-Smith, alkol bazlı ağız gargarasının antiseptik özelliği sayesinde makinenin iç kısmını temizlemeye yardımcı olabileceğini belirtti.
Uzmanların önerdiği yönteme göre yarım su bardağı renksiz ağız gargarası, doğrudan tamburun içine ya da deterjan gözüne dökülüyor. Ardından makine boş şekilde sıcak programda çalıştırılıyor.
Bu işlemin, makinedeki bakterileri azaltmaya, kötü kokuları gidermeye ve tamburun daha temiz kalmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, çamaşır makinelerinde düzenli bakım yapılmasının önemli olduğunu söylüyor. Buna göre:
ayda bir boş ve sıcak yıkama yapılması,
deterjan çekmecesi ile filtrenin temizlenmesi
ve birkaç ayda bir derin temizlik uygulanması öneriliyor.
Özel makine temizleyicisi bulunmadığında ise karbonat veya beyaz sirke gibi alternatif yöntemlerin de kullanılabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, ağız gargarasının aşırı kullanılmaması gerektiği konusunda da uyarıyor. Fazla miktarda kullanımın aşırı köpük oluşturabileceği ve bazı durumlarda taşma riskine yol açabileceği belirtiliyor.
Ayrıca yüksek alkol içeren ürünlerin hassas kumaşlara zarar verebileceği ifade edilirken, bu yöntemin özellikle narin kıyafetlerde dikkatli uygulanması gerektiği vurgulanıyor.
