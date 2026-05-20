Çamaşır makinesine sığmayan yorganları temizlemenin yöntemi ortaya çıktı

Kış aylarında kullanılan kalın yorganlar, temizlenmesi en zor ev eşyalarından biri haline geliyor. Büyük hacimleri nedeniyle çamaşır makinesine sığmayan yorganlar hem makineye zarar verebiliyor hem de geç kuruduğu için nem ve küf sorununa yol açabiliyor. Uzmanlar ise yorganları yıkamadan tazelemenin pratik bir yolu olduğunu söylüyor.

Gökçen Kökden

İskandinav ülkelerinde uzun yıllardır kullanılan “açık havada havalandırma” yöntemi, özellikle kışlık yorganları temiz ve ferah tutmak için tercih ediliyor.

SOĞUK HAVA DOĞAL TEMİZLİK SAĞLIYOR

Yatak ve uyku uzmanı Sarah Jubb’a göre soğuk ve kuru hava, yorganın içinde biriken nemi uzaklaştırarak bakteri oluşumunu azaltıyor. Özellikle kış aylarında sürekli çalışan kaloriferler nedeniyle gece boyunca oluşan terleme, zamanla yorganın içinde nem birikmesine neden oluyor.

Bu durum kötü koku, toz akarları, bakteri oluşumu ve küf riskini artırabiliyor. Uzmanlara göre yorganı birkaç saat dışarıda havalandırmak ise bu sorunların önüne geçmeye yardımcı oluyor.

GÜNEŞ IŞIĞI DA ETKİLİ OLUYOR

Uzmanlar, güneş ışığının doğal antibakteriyel özellik taşıdığına dikkat çekiyor. Açık havada bekletilen yorganın daha ferah hale geldiği, kötü kokuların azaldığı ve dolgusunun yeniden kabardığı belirtiliyor. Özellikle zamanla ağırlaşan veya sönükleşen yorganlarda bu yöntemin oldukça etkili olduğu ifade ediliyor.

YORGAN NASIL HAVALANDIRILMALI?

En iyi sonucu almak için uzmanların önerdiği yöntem ise şöyle:

Önce yorgan kılıfı çıkarılıyor.
Yorgan iyice silkelenerek içindeki toz gevşetiliyor.
Daha sonra açık, kuru ve güneşli bir havada dışarı asılıyor.

Ancak yağışlı, sisli veya donlu havalarda dışarı bırakılmaması gerektiği belirtiliyor. Çünkü havadaki nem yorganın içine işleyebiliyor. Uzmanlar, yaklaşık 5 saatlik havalandırmanın yeterli olduğunu söylüyor. Gece boyunca dışarıda bırakılması ise donma riskine yol açabiliyor.

MAKİNEYE ZARAR VEREBİLİR

Uzmanlara göre büyük ve ağır yorganları zorla çamaşır makinesine yerleştirmek hem makinenin motoruna zarar verebiliyor hem de yorganın iç dolgusunun bozulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle açık havada havalandırma yönteminin özellikle kış aylarında hem daha güvenli hem de daha pratik bir alternatif olduğu belirtiliyor.

