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15 yıllık kiracısına kurşun yağdırdı! Kan donduran anlara kiracının çocuğu şahit oldu

18.07.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, kira artışı nedeniyle ev sahibi ile kiracısı arasında telefonda başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi E.D.Ö. ile 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kiracısının evinin önüne gelen ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlayan kiracısını silahla vurarak öldürdü. Kiracının çocuğunun cinayete şahit olması ise yürekleri burktu.

15 yıllık kiracısına kurşun yağdırdı! Kan donduran anlara kiracının çocuğu şahit oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'ndeki 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

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ÇOCUKLARI O ANLARA ŞAHİT OLDU!

Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açtı.

Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.

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HER YERDE ARANIYOR

Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ASAR'IN YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ev sahibi tarafından silahla vurulan Asar'ın, çevredekilerden yardım istediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı tişört giyen Hüseyin Asaf'ın vurulduktan sonra koşarak yardım istediği ve esnafların yardım etmeye çalıştığı anlar görülüyor. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziosmanpaşa Kiracı

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