150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü! Polisi alarma geçiren olay

Olay, geçen cumartesi günü, öğle saatlerinde, Yenimescit Mahallesi Esat Sokak'ta meydana geldi. Merve Altınalmaz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Altınalmaz'ı evin salonunda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EVDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adrese giden ekipler Merve Altınalmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Altınalmaz'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Altınalmaz'ın, bir gece önce yeğeni S.D.'ye (17) yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi.

CEZAEVİNDEKİ BABAYA İZİN VERİLMEYİNCE YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Merve Altınalmaz’ın cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Keşan’a getirildi. Genç kızın cenazesinin bugün toprağa verileceği duyuruldu. Cenazeye katılmaları için Edirne Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz'a izin verilmesi istendi.

Anne Elif Altınalmaz’a izin verilirken, baba Yaşar Altınalmaz’a kızının cenazesine katılması için izin verilmedi. Bunun üzerine saat 16.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi’nde toplanan Altınalmaz ailesinin yakınları ve komşularından oluşan çoğunluğu kadın yaklaşık 150 kişi, duruma tepki göstererek, Büyük Cami Mahallesi’ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne yürüdü.

Çok sayıda polis emniyet müdürlüğü binası önünde güvenlik önlemi aldı. Grup, Yaşar Altınalmaz’ın kızının cenazesine katılması için cezaevinden savcılıkça izin verilmesini istedi. Altınalmaz ailesinin akrabalarından bazıları emniyete alınarak, yetkililerle görüştürüldü. Emniyet önündeki kalabalık grup ise polisin görüşmeleri sonucu ikna edilerek dağıtıldı.

CENAZENİN DEFNİ BİR GÜN ERTELENDİ

Baba Yaşar Altınalmaz’ın cezaevinden çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle cenaze ertelendi. Yaşar Altınalmaz’ın kızının cenazesine cezaevinden izinli katılabilmesi için yeniden görüşme yapıldığı öğrenildi.



Merve Altınalmaz’ın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)



