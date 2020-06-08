152 metre aşağıda deniz canlılarını fotoğrafladı

Deniz biyoloğu ve aynı zamanda fotoğrafçı olan Alexander Semenov, su altı dünyasının en ilginç canlılarını fotoğrafladı.

Rusya’daki Kandalakşa Körfezinde sıcaklığın -1.5 santigrat dereceyi bulduğu sularda dalma cesareti gösteren 34 yaşındaki Moskovalı Semenov “Yaklaşık 1 metrelik kubbe çapına ve 15 metrelik antenlere sahip bir aslan yelesi deniz anasını (Cyanea Capillata) tamamen karanlıkta görebilmek muhteşem” sözleriyle, su altına dalarken hissettiklerini adeta özetliyor.

Okyanusun muhteşem niteliklere sahip olduğunu söyleyen Semenov, daha derine gidildikçe neyin etkiyleyici olup olmadığını daha iyi anladığını söylüyor.

Semenov, bazı su altı canlılarındaki kubbe çapının 2 metreyi bulduğunu söylerken, duyarga uzunluğunun da 36 metreye kadar çıkabildiğini, bu ölçülerin ise ortalama olarak 12 katlı bir binanın yüksekliğine eş değer olduğunu belirtti.

Semenov ve akademisyenlerden oluşan ekip bu eşsiz fotoğraflar için özel ekipmanlar kullanıyor ve çalışmalarını Rusya'nın erişilmesi zor olan bir bölgesinde gerçekleştiriyorlar. Bu alana yazın teknelerle ulaşan ekip, kış aylarında ise kar motosikleti kullanmak zorunda.