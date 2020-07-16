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15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım

16.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

15'i Nobel ödülü sahibi 100'den fazla bilim insanı, aşının koruma sağlayıp sağlamayacağını görmek için gönüllülere aşı yapıldıktan sonra koronavirüs bulaştırılması çağrısında bulundu.

15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım

15'i Nobel ödülü sahibi 100'den fazla bilim insanı, aşının koruma sağlayıp sağlamayacağını görmek için gönüllülere aşı yapıldıktan sonra koronavirüs bulaştırılması çağrısında bulundu.

'1 Day Sooner' (1 Gün Daha Erken) adlı bilim insanları grubunun bu çağrısına 140 ülkeden 31.254 kişi olumlu yanıt vererek gönüllü olmak istediğini bildirdi.

Grubun ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) hitaben yayımladığı açık mektupta, bu denemelerin etkili bir aşı geliştirilmesini hızlandırabileceği belirtildi.

Oxford Üniversitesi Covid-19 aşı programının direktörü bu çalışmaların "uygulanabilir ve bilgilendirici" olacağını söyledi.

Dünya genelinde halihazırda 23 koronavirüs aşısı deneme safhasında.

'20-29 yaş grubundakilerde risk düşük'

Bilim insanlarına göre bu aşıların etkili olduğunu görmenin tek yolu, yeterli sayıda gönüllünün art arda, günlük yaşamlarında virüse maruz kalması ve hasta olmamaları.

Mektupta imzası bulunan bilim insanları bunun şansa bırakılmaması gerektiğini ve bu tür denemelerin etik açıdan uygun olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, kontrollü koşullarda hastalık bulaştırılacak genç ve sağlıklı kişiler için riskin çok büyük olmadığını, genç ve sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılacak denemelerin topluma büyük faydalar sağlayacağını öne sürüyor.

Mektupta şöyle deniyor:

"Denemeye katılacak kişilerin görece genç ve sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı ya da sağlıksız 20-29 yaş grubundakilerde koronavirüsten ölme riski, böbreklerini bağışlayan kişilerdekiyle aynı düzeyde. Başka hastalıkları olan kişilerin denemelere dahil edilmemesiyle risk önemli ölçüde düşecek."

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri: Tartışılabilir

Mektuba imza koyan bilim insanları arasında koronavirüs aşısı prototipi geliştiren Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü Direktörü Prof. Adrian Hill de bulunuyor.

Prof. Hill, gönüllüler üzerindeki denemelerin birkaç ay içinde başlamasının mümkün olduğunu söylüyor.

NIH Direktörü Dr. Francis Collins, "Gönüllü denemeleri masada. Ama plan yapmaya başlamak için değil, tartışılması için masada" dedi.

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