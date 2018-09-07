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16-17 yaşlarındaki kızlara fuhuş tuzağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

Karaman'da yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

16-17 yaşlarındaki kızlara fuhuş tuzağı!

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen kişileri takibe aldı. Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler ortak operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU SATTIRMIŞLAR

Yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden, G.N. adlı kadın, 'Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan, M.K., ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şebekenin küçük yaştaki kızları önce uyuşturucu kullanmaya alıştırdıkları daha sonra da fuhuşa zorladıkları öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman fuhuş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AF Diyenler ve AF için Uğraşanlar, Bu Haberler Bile Sizlerin TAŞ KALPLERİNİ YUMUŞATMAZ. Siz Kim Oluyorsunuz, YÜCE RABBİM Bile Bana KUL HAKKIYLA Gelmeyin Diyor, Sizler KUL Hakkını AFFETME Yetkisini Kendinizde Buluyorsunuz. ALLAH' ın Emrine KARŞI ÇIKIYORSUNUZ. YAZIKLAR OLSUN. Beyaz Çorap' a OY VERENLERE ve Yandaşlarına. Saygılarımla
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