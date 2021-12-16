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16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi nasıl izlenir?

16.12.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her hafta binlerce şans oyunu severin radarında yer alıyor. Çekilişin sonuçları, çekiliş başladıktan kısa zaman sonra belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun adresinde ilan ediliyor. İşte Milli Piyango TV (MP TV) Süper Loto çekilişi canlı izleme linki!

16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi nasıl izlenir?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş 21.30'da başlıyor ve sonuçlar kısa zaman sonra açıklanıyor. Milli Piyango TV (MP TV) Süper Loto çekilişi canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

16 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında sonuçlar haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekilişi MP TV üzerinden canlı izlemek için ise, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayın. Ayrıca Milli Piyango çekiliş takvimine, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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