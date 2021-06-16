Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs vaka sayısı, iyileşen hasta sayısı, vefat, test sayısına ilişkin bilgileri resmi internet sitesinden vatandaşların bilgisine sunuyor. Günlük vaka sayıları her gün araştırılıyor. 15 Haziran Salı vaka sayısı 5 bin 955 olarak açıklanırken vefat sayısının 84 olduğu kaydedilmişti. Peki 16 Haziran Çarşamba koronavirüs tablosu belli oldu mu? Günlük vaka sayısı kaç oldu? Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU BELLİ OLDU MU? GÜNLÜK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

16 Haziran Çarşamba koronavirüs tablosu henüz belli olmadı. Tablo açıklandığında bilgiler haberimizde yer alacaktır.

15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Geçtiğimiz gün (15 Haziran) açıklanan koronavirüs verilerine göre yapılan test sayısı 223 bin 846 oldu. En çok merak edilen konulardan biri vaka sayısı ise 5 bin 955 olarak bildirildi. Hasta sayısı 532, vefat sayısı 84, iyileşen kişi sayısı ise 4 bin 186 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de aşılama çalışmaları son dönemde hız kazandı. Bakan Koca'nın, SGK'ya kayıtlı tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini açıklamasının ardından aşıya yoğun ilgi gösterildi ve randevu sisteminde yoğunluk yaşandı. Sırası gelen vatandaşlar randevu almadan aşı olabiliyor. Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 37 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre toplam yapılan aşı sayısının 36 milyon 925 bin 947 olduğu öğrenildi. 1. doz uygulanan kişi sayısının 22 milyon 910 bin 938, 2.doz uygulanan kişi sayısının ise 14 milyon 15 bin 9 kişi olduğu kaydedildi.

