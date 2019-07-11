HABER

16 ilde kaçak telefon şebekesine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

YURTDIŞINDAN kaçak telefon getirerek, kopyaladıkları İMEİ numaralarıyla satanlara yönelik 16 ilde operasyon düzenledi.

16 ilde kaçak telefon şebekesine operasyonu

Müslim SARIYAR/Harun UYANIK/İstanbul (DHA) YURTDIŞINDAN kaçak telefon getirerek, kopyaladıkları İMEİ numaralarıyla satanlara yönelik 16 ilde operasyon düzenledi. Baskınlarda 34 kişi yakalanırken, 3 milyon lira değerinde telefon ve malzemeleri ele geçirildi.
Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, özellikle Fatih, Tahtakale'de toptan ve perakende kaçak telefon satan bazı şüphelileri belirledi. Araştırmalarda şüphelilerin, yurtdışından kaçak telefon getirdiği, çeşitli yerlerden bulunan hurda telefonların İMEİ numaralarının klonlandığı ve kaçak telefonlara taşındığı belirlendi. Klonlama işlemlerinin yapılması için özel etiket makinelerinin kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçıların, bazı telefonları pasaportlara işlettiği de öğrenildi. Pasaportuna işletecek kişileri bulmak için ise Artvin Sarp Sınırkapısı'nda geçenlerle görüşen bir yapı oluşturulduğu anlaşıldı.

16 İLDE OPERASYON
Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Merkezli 16 ilde operasyon düzenlenerek 34 şüpheli gözaltına alındı. Fatih, Tahtakale'de düzenlenen baskınlarda ise 4 bin 146 telefon, İMEİ kopyalamada kullanılan bir etiket makinesi, 126 cep telefonu ekranı, 230 batarya, 655 cep telefonu İMEİ basılı etiket ve çok sayıda telefon, şarj aleti, kulaklık ve farklı malzeme ele geçirildi.

3 MİLYONLUK MALZEME
Polisin ara operasyonlarla birlikte ele geçirdiği malzemelerin 3 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlaman şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken 15 şüpheli serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

16 ilde kaçak telefon şebekesine operasyonu16 ilde kaçak telefon şebekesine operasyonu

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Hümahatun Evleri’nde sıra anahtar teslimindeHümahatun Evleri’nde sıra anahtar tesliminde
Retrica Sezon 2’yi piyasaya sürdüRetrica Sezon 2’yi piyasaya sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı! Herkes tahliye edildi, girişler kapatıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.