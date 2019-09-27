HABER

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte sahne aldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte konser verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin altıncı gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan'ın konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında Norveç, Dağıstan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları da sanatseverlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.

Yarın Norveç'ten Jon Georg Balke konseriyle devam edecek festivalde, 29 Eylül'de Dağıstan'dan Akhmed Akhmedov sahne alacak.

Festival 30 Eylül'de düzenlenecek TRT Özel Konseri ile sona erecek.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Kılıçdaroğlu AKOM'da deprem hakkında bilgi aldıKılıçdaroğlu AKOM'da deprem hakkında bilgi aldı
Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında (2)Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlana mistik Müzik

En Çok Okunan Haberler

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.