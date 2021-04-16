16 Nisan deprem mi oldu? |16 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Akdeniz kıyılarında gerçekleşen küçük sarsıntılar devamlılığını sürdürüyor. 16 Nisan 3:22 civarında Oniki Adalar’da 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kaydedilen depremin derinliği ise 8.0 olarak listelendi. 16 Nisan sabah saatlerinde ise büyüklüğü 2.7 olan bir deprem yine Oniki Adalar merkezli olarak listelendi. 2.6 şiddetli kaydedilen deprem ise Gümüşhane’de görüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





