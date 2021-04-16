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  4. 16 Nisan deprem mi oldu? |16 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

16 Nisan deprem mi oldu? |16 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

16.04.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz kıyılarında gerçekleşen depremler bir süredir devam ediyor. Gece saatlerinde sıklığını arttıran depremler, 16 Nisan gecesinde de görülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki bu hareketlilik 16 Nisan gecesi ve sabahı da devam ediyor. 16 Nisan itibariyle Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti büyük depremler yaşanmasa da küçük sarsıntılar halen devam ediyor. 16 Nisan deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi…

16 Nisan deprem mi oldu? |16 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Akdeniz kıyılarında gerçekleşen küçük sarsıntılar devamlılığını sürdürüyor. 16 Nisan 3:22 civarında Oniki Adalar’da 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kaydedilen depremin derinliği ise 8.0 olarak listelendi. 16 Nisan sabah saatlerinde ise büyüklüğü 2.7 olan bir deprem yine Oniki Adalar merkezli olarak listelendi. 2.6 şiddetli kaydedilen deprem ise Gümüşhane’de görüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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