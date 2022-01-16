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  4. 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

16.01.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlamasından kısa bir zaman sonra belli oluyor. Çekiliş Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde yapılıyor. Peki 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Binlerce oyuncunun yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi 16 Ocak 2022 Pazar akşamında gerçekleştirilecek. Çekilişin sonuçlarını haberimize eklediğimiz linkten öğrenebilirsiniz. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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