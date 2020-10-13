16 yaşında kansere yenildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ortaokul öğrencisiyken kanser teşhisi konulan ve geçen yıldan bu yana tedavi gören 16 yaşındaki Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Emir Çıbık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emir’in vefatı ailesi ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.

16 yaşındaki Emir Çıbık kansere yenildi. Orhangazi’de geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tetkiklerde kanser tedavisi teşhisi konan Emir Çıbık, yaklaşık 1 yılı aşkın süredir sürdürdüğü kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti.

1 yıldır okula gidemiyordu

Ortaokulu Orhanbey Ortaokulundan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptıran ancak bir anda rahatsızlandığı için kaydı dondurulan Emir Çıbık geçen yıldan bu yana tedavi görüyordu. Doktorların kemik kanseri teşhisi koyduğu Emir Çıbık, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Emir Çıbık’ın son haftalarda durumunun ağırlaştığı belirlenirken, liseli genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Annesi Bahar Çıbık ile birlikte kalan ve geçen yıldan bu yana okula gidemeyen Emir Çıbık’ın henüz 16 yaşında vefat etmesi, anne Bahar Çıbık ve ailesini yasa boğdu.

